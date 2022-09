Ook al is het maar een kermiskoers, thuisrijder Oliver Naesen weet wat hem in Memorial Fred De Bruyne te wachten staat: “Iedereen wil maar één ding, mij kloppen”

Oliver Naesen, die de wedstrijd al vijf keer won, doet woensdag opnieuw een gooi naar de zege in de Memorial Fred De Bruyne. Maar makkelijk wordt dat niet, want Berlare krijgt nog meer schoon volk over de vloer. “Iedereen die start in Berlare, wil maar één ding: mij kloppen.”

Nog vier werkdagen en dan zit het seizoen voor voormalig Belgisch kampioen Oliver Naesen er op. Zondag start hij in de Famenne Classic, dinsdag in Binche-Chimay-Binche en op 9 oktober sluit Ollie het seizoen af met Parijs-Tours. Broer Lawrence rijdt hetzelfde programma, maar pakt op 6 oktober ook nog Parijs-Bourges mee. Maar eerst is er woensdag nog de belangrijke afspraak in Berlare.

“Ook al is het maar een kermiskoers, toch ben ik altijd blij om in mijn eigen dorp te kunnen koersen. Niet alleen omwille van de sfeer en de fans, maar ook omdat het altijd een bijzonder harde en snelle koers is waar iedereen die er start maar één ding wil: mij kloppen”, vertelt Oliver Naesen, die de wedstrijd toch al vijf keer kon winnen. En hij doet woensdag opnieuw een gooi naar de zege om zo ook nog wat vertrouwen te tanken voor de drie opdrachten die nog resten.

De organisatoren van wielercomité Berlare zijn dan ook blij dat de Naesen-brothers erbij zijn. “Met hen zijn we niet alleen verzekerd van een massa volk, je kan ervan op aan dat Oliver en Lawrence Naesen ook mee de koers maken. Zij maken er altijd een feest van. In en buiten de wedstrijd. Want tegenwoordig moet je als organisator niet enkel blij zijn dat je nog profs aan de start hebt, je moet ook hopen dat ze zich dan ook nog eens willen laten zien en niet louter komen om wat rondjes mee te rijden in het peloton”, zegt organisator Dirk De Both.

Hij slaagde er ondanks alles toch weer in om heel wat renners te overtuigen. “De kalendermaker was ons deze keer wat gunstiger gezind, waardoor er veel minder concurrentie was. Zo bevestigden naast Lawrence en Oliver Naesen met Edward Theuns van Trek-Segafredo en Mike Teunissen van Jumbo-Visma nog twee andere toprenners uit de World Tour hun komst, net als de Nederlanders Julius van den Berg en Cees Bol. Timothy Dupont komt ook, net als een selectie van Alpecin-Deceuninck onder wie voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt en man in vorm Lionel Taminiaux. Met Christophe Noppe en Benjamin Declerq hebben we twee renners van Arkea Samsic. Ook een delegatie van Sport Vlaanderen-Baloise en het Minerva Continental Team zullen er zijn. Bij de eliterenners zonder contract springen uiteraard Stijn De Bock en onze eigen Thibau Verhofstadt in het oog. Alles samen reken ik er toch op dat we zo’n 150 renners aan de start zullen hebben.”

De Memorial Fred De Bruyne start om 14 uur, afstand 159 km (14 ronden). Aankomst rond 17.30 uur in Berlare-Dorp.