Lommelse cocaïnebaas ontkent alle betrokkenheid bij vermeende ontvoeringspoging Van Quickenborne

Flor Bressers, de 35-jarige cocaïnebaas uit Lommel die momenteel in Zwitserland vastgehouden wordt, ontkent dat hij iets te maken heeft met de vermeende ontvoeringspoging van federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dat melden zijn advocaten Hans Rieder en Yehudi Moszkowicz dinsdag in een online verklaring. “Hij verwerpt uitdrukkelijk het idee van zo’n ontvoering.”

Een groep van vier gewapende Nederlanders heeft afgelopen donderdag geprobeerd om minister Van Quickenborne te ontvoeren bij hem thuis in Kortrijk. De vier uitvoerders werden afgelopen weekend door de Nederlandse politie opgepakt in en rond Den Haag. Het gaat om vier mannen met de Nederlandse nationaliteit. Een van hen is een 48-jarige man met een strafblad, wegens poging moord en ontvoering. De vier zouden hun opdracht gekregen hebben van een topfiguur binnen de drugsmaffia.

Logischerwijze gaat het om een drugsbaron die door de Belgische justitie geviseerd wordt en in hechtenis zit. Een naam die circuleerde was Flor Bressers. De 35-jarige topcrimineel zit sinds februari in Zwitserland in de cel en ons land vraagt om zijn uitlevering.

De advocaten van Bressers hebben nu een verklaring online gezet waarin ze alle betrokkenheid van hun cliënt ontkennen. “We hebben kennis genomen van de mediaberichtgeving rond de verijdelde vermeende ontvoering van de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne”, zo staat te lezen in de mededeling. “In deze berichtgeving wordt onverholen gesuggereerd maar soms ook gesteld dat hij (een van de) opdrachtgever(s) van die actie is.”

“Volstrekt onmogelijk”

“Voor zover bekend is Bressers geen verdachte van deze vermeende ontvoeringspoging”, luidt het nog. “Desalniettemin wenst Bressers te benadrukken dat hij het idee van een ontvoering van een bewindsman of -vrouw uitdrukkelijk verwerpt en ontkent bovendien elke betrokkenheid. Voorts dient nog in rechte te worden vastgesteld of überhaupt sprake is geweest van een ontvoeringspoging. Bressers verblijft thans zeven maanden in Zwitserse detentie. Het is derhalve volstrekt onmogelijk voor hem om een dergelijke actie te verordonneren of daar anderszins bij betrokken te kunnen zijn.”

Bressers hoopt - bij monde van zijn advocaten - tot slot dat deze “premature en zeer lichtvaardige beschuldigende berichtgeving” over zijn persoon stopt. “Ze zijn onterecht en daardoor zeer schadelijk en laakbaar.”

