Na ruim twee jaar is iedereen weer welkom op de opendeur van het Dierenasiel

“Twee dagen dat de vrijwilligers in de spots worden gezet voor hun niet aflatende inspanningen en onbaatzuchtige inzet bij het exploiteren van het dierenasiel, want zonder hen zou het niet haalbaar zijn”, stelt voorzitter Philip Zurinckx. Het wordt weer een erg gevarieerd en gesmaakt programma waaronder het voorstellen van de te adopteren asielhonden op het podium en een demonstratie van politiehonden. “Daarnaast is er de uitreiking van de Snoezigste poes, de meest gekke hond en het grootste showbeest,” aldus nog de voorzitter. Als slechtweer garantie zijn er de waterdichte tenten waar de infostands, kindergrime, fotoshoots en gevarieerde eet- en drankstanden zijn in onder gebracht en een absolute must om de dierenasielwerking te ondersteunen. De deuren gaan open van 13 tot 18 uur - Bedrijvenstraat 5797 in Sint-Truiden.

