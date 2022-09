VIDEO. Onder het goedkeurend oog van de massa: het moment waarop Oumi haar wereldkampioen eindelijk mag vastpakken

Ze was niet mee afgereisd naar Australië, Oumi. Dus heeft de verloofde van Remco Evenepoel lang, heel lang moeten wachten om haar wereldkampioen een eerste keer te feliciteren met zijn titel. Op de luchthaven in Zaventem was het eindelijk zover: onder het goedkeurend oog van de massa viel het koppel elkaar in de armen.