Wereldkampioen Remco Evenepoel overdonderd bij aankomst op luchthaven: “Ik had iets verwacht, maar dit niet”

Remco Evenepoel is weer thuis. Of toch, in het land. De kersverse wereldkampioen landde dinsdagmiddag met een vlucht vanuit Dubai en de ontvangst was fenomenaal.

Honderden mensen hadden zich geposteerd in de aankomsthal van Zaventem. Evenepoel ging eerst zijn verloofde Oumi en zijn familie groeten. Daarna baande hij zich een weg door een bos aan camera’s, fotolensen en mensen. Maar hij vertrok niet richting Schepdaal alvorens de talrijk aanwezige pers toe te spreken.”

“Ik had wel iets verwacht, maar niet zoals dit”, glunderde Evenepoel. “Ik ben inderdaad een beetje een rockster precies, maar ik zou graag nog eens thuis zijn. Het is lang geleden. Ik weet nog niet wat ik vandaag nog ga doen. Eerst even bekomen, denk ik, en praten met de mensen die ik al lang niet meer gezien heb. Ik weet niet wat ik nog moet verwachten, zoals volgende week in Brussel. Als het nog gekker wordt... En ik moet zien dat ik niet ten onder ga hé, want dinsdag is het alweer koers.”

Dan showt Evenepoel voor het eerst en de enige keer dit jaar zijn regenboogtrui in Binche-Chimay-Binche. Een koers die initieel niet op zijn programma stond.

(lees verder onder de video)

“We hebben dit de avond na de wedstrijd al besproken en beslist om die koers te rijden”, klinkt het. “De regenboogtrui gaat dan heel veel vermoeidheid wegnemen. Het is Phil (Gilbert, red.) zijn laatste wedstrijd in België en ook de laatste koers samen met Iljo (Keisse, red.), dat gaat een speciaal moment zijn. Ik ga morgen dus al op de fiets zitten, ik kan niet een week niks doen en dan koersen.”

Ook belangrijk: Evenepoel trouwt over twee weken en moet nog een trouwkostuum gaan kiezen, wat hij normaal dinsdagavond gaat doen. “Ja, dat is de eerste job en nog stressvoller als de koers van zondag. Ik ga mijn mama laten kiezen (lacht).”

