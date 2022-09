Louise Strauven is onze HBVL-Jeugdkampioen. — © Tom Palmaers

De jeugd is de toekomst, ook in de sport. Daarom gaat Het Belang van Limburg elke week op zoek naar de HBvL-jeugdkampioen. Ditmaal is Louise Strauven onze jeugdkampioen. De 11-jarige Borgloonse pakte dit seizoen al liefst negentien zeges met haar pony’s Giorno Dinsegotte en Cara D.J..