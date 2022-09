Vrouw waarschuwt om nooit alleen kleren te passen in winkels: “Plots stonden ze met twee in mijn hokje”

Charlotte Kirby (25), een eventmanager uit Cambridge, heeft in een emotionele TikTok-video een oproep gedaan om nooit alleen kleren te passen in winkels. Ze werd zaterdag lastiggevallen in een Primark-winkel door twee mannen, die haar kleedkamer tot tweemaal toe binnenkwamen. In haar auto zei ze door tranen heen: “Ik zou dit waarschijnlijk niet moeten doen nu ik nog steeds emotioneel ben, maar ik vond dat ik het moest vertellen.”