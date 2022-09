Oud-president Medvedev: “Rusland heeft recht om kernwapens in te zetten” (in deze scenario’s)

Dat geldt in “vastgelegde gevallen” en in “strikte overeenstemming met de beginselen van het staatsbeleid inzake nucleaire afschrikking”, schrijft Medvedev, oud-president en dezer dagen vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad op Telegram. Medvedev noemde de volgende voorwaarden voor een mogelijke Russische nucleaire aanval: “Als wij of onze bondgenoten met zulke wapens worden aangevallen, of als agressie met conventionele wapens het bestaan van onze staat bedreigt.” Ook president Vladimir Poetin zei onlangs hetzelfde.

Rusland zal ook alles in het werk stellen om te zorgen dat “vijandelijke buren”, zoals Oekraïne, “dat rechtstreeks onder controle staat van de NAVO-landen”, niet in het bezit komen van kernwapens. “Als de dreiging voor Rusland een bepaalde gevarendrempel overschrijdt, moeten we reageren”, zei hij. “Zonder iemands toestemming te vragen, zonder lang overleg. En dat is zeker geen bluf.” Medvedev staat bekend om zijn straffe uitspraken: hij heeft al meerdere malen gedreigd om kernwapens te gebruiken.

Medvedev schrijft echter ook dat hij er niet van uitgaat dat de NAVO in een dergelijk scenario in het conflict zou ingrijpen. “De veiligheid van Washington, Londen en Brussel is immers veel belangrijker voor het Noord-Atlantisch bondgenootschap dan het lot van een stervend Oekraïne dat niemand nodig heeft.” Hij zei dat de levering van moderne wapens “pure business” is voor Westerse landen.

De VS hadden Rusland eerder gewaarschuwd voor “catastrofale gevolgen” als er kernwapens zouden worden gebruikt. Poetin had voor de (schijn)referenda in de bezette Oekraïense regio’s benadrukt dat de gebieden daarna volledig onder de bescherming van de kernmacht Rusland zouden vallen.