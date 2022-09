GEMEENTERAAD. Volgende maand eindelijk commissie over volksraadpleging in Wellen

Wellen

Volksraadpleging over mogelijke fusie: Oppositiepartij N-VA heeft schrik dat de meerderheid het referendum over een mogelijke fusie van Wellen met andere gemeenten opnieuw wilt vertragen. “De commissie die het referendum moet voorbereiden, komt volgende maand weliswaar samen,” stelt raadslid Gerry Briers (N-VA) vast. “Maar nu blijken ze geen geldige voorzitter meer te hebben. Huidig voorzitster Leen Punie (Vooruit-ROB) is immers pas schepen geworden, en die functie is onverenigbaar met het voorzitterschap van de commissie. Er moet dus snel een nieuwe voorzitter gekozen worden, anders kan de commissie volgende maand niet aan de slag.” Daarom drong hij er op de gemeenteraad op aan om meteen een nieuwe voorzitter te kiezen. Burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) erkende dat de meerderheid die onverenigbaarheid over het hoofd had gezien. Op de gemeenteraad werd Nicky Plaisier (Vooruit-ROB) prompt aangeduid als nieuwe voorzitter van de bewuste commissie. “We kunnen dus volgende maand gewoon van start met het voorbereiden van het referendum,” besloot burgemeester Robeyns. Wanneer die volksraadpleging nu precies gehouden gaat worden, is wel nog niet duidelijk.

Oppositie krijgt geen info : Oppositieraadslid Stépanie Billen (Open VLD) zwaaide opnieuw met het gemeentedecreet. Dat stelt dat de gemeenteraad tijdig op de hoogte gehouden moet worden over het verloop van het meerjarenplan. “Zo kunnen we als oppositie ons werk doen, en zien welke werken allemaal worden uitgevoerd.” De algemeen directeur liet weten dat het verslag helaas niet tijdig klaar geraakt is. “Dat is al de derde keer deze legislatuur. De gemeente is er al eens voor op de vingers getikt.” De oppositiepartij beraadt zich nog om eventueel opnieuw klacht in te dienen.

Nieuwe voorzitter: Nu Ellen Punie (Vooruit-ROB) schepen geworden is in Wellen moest een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad worden aangeduid. Die nieuwe voorzitter is sinds maandag partijgenoot Frank Cornitensis.