Waar eet … Hanne Troonbeeckx? “Steffen en ik gaan bijna elke zaterdag lunchen in deze bistro”

Hanne Troonbeeckx is een bezige bij. Ze presenteert, is hoogsensitiviteitscoach, loopt modeshows en is content creator op sociale media. Bovenal geniet ze van het leven, samen met haar kersverse echtgenoot Steffen. Dat doet ze het liefst op deze adresjes.

Belbu in Hasselt

“Steffen en ik gaan hier bijna elke zaterdagmiddag lunchen. Het is een kleine en supergezellige bistro met heerlijke gerechtjes. Daarnaast vind je er ook echte healthy gerechten op de kaart, dat is voor ons zeker een meerwaarde.”

Havermarkt 39 in Hasselt. Open: elke dag van 9 tot 15.30 uur, vrijdag van 9 uur tot 23 uur. Zondag gesloten. Info: www.belbu.be

© RR

Balo in Hasselt

“Bij Balo stoppen we graag voor een koffietje of een aperitiefje. We speuren rond in hun interieurwinkel, zeggen dag tegen Bart en Lou - de eigenaars en ook onze vrienden - en gaan dan op hun prachtig terras genieten van een glaasje. De binnenkoer is zo mooi aangekleed dat je je in het buitenland waant.”

Maagdendries 3 in Hasselt. Open: do, vrij en za vanaf 10 uur. Openingsuren Boutique: di t.e.m. za van 10 tot 18 uur. Info: www.balo.be

© RR

L’Angelo Rosso in Sint-Truiden

“Dit restaurant is zalig om uitgebreid te dineren. We vierden hier ook onze wettelijke trouw met de familie. De bediening is er zo heerlijk enthousiast en vriendelijk en het eten is subliem. Wacht tot je een koffietje besteld ... Je gelooft niet welke kar vol lekkernijen daarmee gepaard gaat. Pure verwennerij.”

Brustem-Dorp 154 in Sint-Truiden. Open: lunch wo t.e.m. vrij 12-13 uur, diner wo t.e.m. za, 18.30-20 uur. Info: www.angelorosso.be

© RR

Kapel 16 in Hasselt

“Een gezellige bistro en wijnbar op een klein pleintje in hartje Hasselt. Superfijn voor een aperitiefje, een heerlijk verse café frappé of een hapje. En handig, want Katja, mijn vriendin, heeft ietsje verder haar boetiek La Croisette Jewellery. Zo combineer ik de twee zaken wanneer we in de stad zijn.”

Kapelstraat 16 in Hasselt. Open: di t.e.m. za van 11.30-22 uur. Info: www.kapel16.be

© RR

’t Russelt in Diepenbeek

“Een echte aanrader. Eigenaars Jarne en Lennert doen dit geweldig. Ze hebben één voor één heerlijke gerechten op de kaart, alleen al het brood dat wordt geserveerd is om duimen en vingers bij af te likken. Bovendien is het interieur zowel binnen als buiten prachtig. Geen wonder dat we hier heel graag komen.”

Russelbeekstraat 2 in Diepenbeek. Open: ma, di, vrij en zo van 12-14.30 uur en 18-22 uur, za van 18-22 uur. Info: www.trusselt.com