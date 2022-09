Ysaline Bonaventure bereikt tweede ronde in Tallinn

Ysaline Bonaventure (WTA 138) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Estse hoofdstad Tallinn (hard/251.750 dollar). De 28-jarige Luikse, een qualifier, won in twee sets van de 29-jarige Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 35). Het werd 6-4 en 6-4 na een uur en 28 minuten wedstrijd.

Het was hun eerste onderlinge confrontatie. Bonaventure had zich via twee kwalificatierondes voor de hoofdtabel geplaatst. In de achtste finales wacht de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 36), het negende reekshoofd. Die versloeg de Duitse Laura Siegemund (WTA 179) met 6-4 en 7-6 (9/7).

Bonaventure speelde al drie keer tegen de 25-jarige Teichman, telkens in 2019. De Belgische leidt met 2-1.

In het dubbeltoernooi vormt Kirsten Flipkens een duo met de Zwitserse Belinda Bencic. Later dinsdag nemen ze het op tegen de Roemeense Jaqueline Cristian en de Duitse Vivian Heisen.