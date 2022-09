Na afblazen van kamp tegen Anthony Joshua bokst Tyson Fury tegen Mahmoud Charr

“Ik kijk ernaar uit om te vechten tegen een man die wil vechten, en vuur en verlangen heeft”, schreef Fury (34) in zijn Instagram-verhaal, waarin de kamp tegen Mahmoud Charr ook door de Keulenaar met Syrisch-Libanese roots werd bevestigd. Het gevecht zal in Manchester of Cardiff plaatsvinden.

Ondanks een mondeling akkoord een paar weken geleden miste Joshua volgens Fury een deadline om het contract te ondertekenen. “De dag van de beslissing is gekomen en gegaan”, zei Fury over zijn rivaal in een video op sociale media. “Het was maandag na vijf uur en er was nog geen contract ondertekend. Het is officieel voorbij voor Joshua.”

Volgens het mondeling akkoord zou de financiële verdeling voor 60 procent in het voordeel van Fury uitvallen, terwijl Joshua de resterende 40 procent zou krijgen.

Fury nam eerder dit jaar afscheid als regerend WBC-wereldkampioen, maar had aangekondigd dat hij zou terugkeren in de boksring voor een gevecht tegen Oleksandr Usyk, de houder van de overige vier wereldtitelgordels. De Oekraïner onttroonde een jaar geleden Joshua als wereldkampioen en won onlangs ook de revanche.