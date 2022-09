Veelplegers stelen tv’s, pannen en frigo bij Hasselts maatwerkbedrijf

Op 6 maart vorig jaar kreeg politie LRH een melding binnen dat er allerhande spullen klaar lagen aan een omheining van De Springplank in Hasselt. De agenten stelden zich verdekt op en grepen in toen de twee verdachten de goederen kwamen opladen. De buit bedroeg twee tv’s, zakken met pannen in, een koelkast en een trapladder. “Ik heb er daar nog gewerkt”, vertelde een betichte. Hij gaf aan te weten dat de spullen er een herstelbeurt ondergingen en dan verkocht werden door de kringwinkel. “Dit is niet onze eerste diefstal, maar wel de laatste”, klonk het.

Wel verschilden de twee van mening over hoe ze binnen waren geraakt. “Via een poortje zonder in te breken”, volgens de ene. “Via een gat in de draad”, wist de andere. De verdachten zijn geen onbekenden voor het gerecht. In de politierechtbank speelden ze allebei hun rijbewijs al kwijt. Ook correctioneel liepen ze al veroordelingen op, voor onder meer diefstallen met braak. Voor de Hasselaar had de procureur 12 maanden cel in petto. De Diepenbekenaar verzamelde al 51 veroordelingen. Tegen hem is 18 maanden cel gevraagd. “Ik heb geen intentie meer om zulke dingen te doen. Een rotzak van een mens ben ik geweest. Altijd was ik zat. Nu niet meer,” probeerde hij. De twee dieven daagden zonder advocaat op in de rechtbank. Elk vroegen ze om een werkstraf.

Vonnis op 25 oktober.