Weer een stoel bezet in de F1: Zhou blijft jaar langer bij Alfa Romeo

Weer is een F1-stoeltje voor 2023 gevuld: de Chinees Zhou Guanyu ziet een degelijk debuutseizoen beloond met een tweede seizoen bij Alfa Romeo. Er zijn momenteel enkel vacatures bij Alpine, Williams en Haas, al kan ook bij AlphaTauri nog iets bewegen.

Zhou Guanyu (23) viel in zijn debuutjaar vooral op toen hij na een tik van George Russell ondersteboven over het tarmac van Silverstone gleed, een bijzonder zware en spectaculaire crash die eindigde tussen een bandenmuur en een hek. Maar insiders hebben ook gezien dat de eerste Chinees in de F1 behoordelijk standhoudt tegenover een ervaren teammaat als Valtteri Bottas. Voeg daarbij nog wat financiële steun van Zhou’s rijke ouders en Alfa Romeo (de commerciële naam van Sauber) zag genoeg redenen om zijn contract met een jaar te verlengen. Sauber lijkt overigens nog altijd voorbestemd om het officiële Auditeam te worden.

Zhou Guanyu zoals we hem het eerst herinneren: over de kop in Silverstone. — © AFP

In de transfermolen zijn alle ogen gericht op Alpine, dat na het verlies van Fernando Alonso en Oscar Piastri nog een ploegmaat zoekt voor Esteban Ocon. De voorkeur gaat uit naar de Fransman Pierre Gasly, maar die ligt vast bij AlphaTauri/Red Bull. Daar mag hij vertrekken als het team een waardige vervanger kan strikken. De Amerikaan Colton Herta krijgt wellicht geen superlicentie en intussen is ook met de Nederlander Nyck de Vries gepraat, maar een akkoord is er niet. Andere opties voor Alpine zijn Nyck de Vries, Jack Doohan, Nico Hulkenberg en Daniel Ricciardo.

Verder zijn er nog lege stoeltjes bij Haas (naast Kevin Magnussen) en ook bij Williams, dat aangekondigd heeft dat het na dit jaar afscheid neemt van Nicky Latifi. Alex Albon is wel al bevestigd. (mc)