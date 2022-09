Delhaize roept hamburgers met foutief ‘no gluten’-logo terug

Concreet gaat het om hamburgerpakketten van het merk Delhaize met EAN-code 5400112522950. De producten werden verkocht tussen 12 en 22 september en hebben een houdbaarheidsdatum van 18 tot 30 september. Op het etiket vooraan staat dat de hamburgers geen gluten bevatten, maar dat is wel het geval.

Wie allergisch is voor tarwe, kan het product dus best niet gebruiken, maar wel terugbrengen naar de winkel, waar de aankoopprijs wordt terugbetaald. Consumenten die niet allergisch of intolerant zijn voor tarwe kunnen het product zonder risico opeten.

Voor meer informatie kunnen klanten terecht bij de Delhaize-klantendienst via 0800/95 713.