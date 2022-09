‘Snotneusseizoen’ staat voor de deur: wat moet je doen bij corona-vermoedens?

Kijk naar buiten en stel vast: de herfst is écht in het land. Het snotneus-seizoen bij uitstek. Maar wat moet je doen als je vermoedt corona te hebben opgelopen? Wat is de procedure?

De mondmaskers, QR-codes en andere corona-maatregelen lijken intussen relieken van een ver vervlogen tijd, maar als je vermoedt covid-19 te hebben opgelopen, zijn de procedures onveranderd. “Maar een opfrissing kan zeker geen kwaad”, aldus een woordvoerder van Sciensano. Zeker nu het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames is de voorbije periode opnieuw gestegen.

Kort gesteld: Wie ouder dan zes jaar is en symptomen heeft, moet zich laten testen. Test je positief? Dan blijf je minstens zeven dagen in isolatie.

In detail: heb je last van hoest, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, algemene pijnklachten, moeheid, smaakverlies en/of verlies van de reukzin, diarree? “Blijf thuis en contacteer NIET je huisarts”, aldus de federale website info-coronavirus.be.Ga in isolatie en vervolgens vul je een vragenlijst in op de zelfevaluatietool. Indien daaruit blijkt dat een test niet nodig is, mag je uit isolatie. Blijkt een test wel nodig, dan krijg je een code waarmee je een gratis test kan boeken. Dat kan bij een apotheker of testcentrum. Op apotheek.be vind je een lijst met alle apotheken waar tests afgenomen kunnen worden.

Tot je resultaat blijf je in isolatie. Is de test negatief? Niets aan de hand en carry on. Is het resultaat positief? Dan blijf je minstens zeven dagen thuis. “Verlaat je huis pas na zeven dagen als je al minstens drie dagen geen koorts meer hebt en als je symptomen klinisch verbeterd zijn”, aldus nog info-coronavirus.be.

In vergelijking met deze periode vorig jaar zijn de regels en procedures dus hetzelfde. Enige verschil met vorig jaar: “Quarantaine, de term gebruikt voor personen die (nog) geen Covid-19 hebben maar wel blootgesteld werden aan het virus, is momenteel over het algemeen niet meer van toepassing”, aldus nog de woordvoerder van Sciensano.