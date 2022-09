GEMEENTERAAD. Fusie is in Oudsbergen nog niet verteerd: gebakkelei over raadszitting in Meeuwen of Opglabbeek

Voorlopig zullen de gemeenteraadszittingen blijven plaatsvinden in Den Ichter in Opglabbeek. — © roger dreesen

Oudsbergen

Raadszittingen: De fusie van Meeuwen-Gruitrode met Opglabbeek en de gevolgen daarvan sijpelen ook de gemeenteraad binnen. Zo was er een stevig debat over de locatie van de gemeenteraadszitting. Voor Open Oudsbergen en N-VA moet de raadszitting na corona van De Ichter in Opglabbeek terug naar de raadszaal in Meeuwen. De meerderheid verkiest Den Ichter. “Waar we in de meest veilige omstandigheden de eerstkomende periode kunnen vergaderen”, reageert burgemeester Marco Goossens (cd&v).

Tijdens de gemeenteraad vielen - niet geheel onverwacht - scherpe woorden, waarbij blijkbaar het belang van de deelgemeenten primeert boven het belang van Oudsbergen. De recente opnameproblemen met de audio-installatie in den Ichter - daardoor waren er geen notulen of raadsverslag van de gemeenteraad (later wel gereconstrueerd) - zorgden voor olie op het vuur. Voor de oppositie voldoende om de locatie van de raadszittingen nog maar eens ter sprake te brengen. “In de raadszaal in Meeuwen is audiovisuele apparatuur aanwezig. Hier kunnen we mits kleine aanpassingen aan de verluchting perfect en veilig vergaderen. De toehoorders kunnen in een aanpalende ruimte de raad perfect volgen”, argumenteerde Frieda Gijbels (N-VA).

In oktober 2021 werd deze vraag al door de oppositie gesteld. Jan Schonkeren (OO) wees op de perceptie die bij de bevolking leeft: “Alles verhuist naar Opglabbeek. Na de culturele activiteiten nu ook de raadszittingen. Dit ligt zeer gevoelig. Blijf niet doof voor deze bemerkingen. Ondertussen is de audio-installatie in Meeuwen klaar om de vergaderingen te kunnen streamen.”

De burgemeester heeft weet van de emotionaliteit: “De verhuizing van diensten naar deze of andere deelkern leeft zowel in Opglabbeek als in Meeuwen-Gruitrode. Daar zijn wij ons van bewust.” Dat de raadszaal in Meeuwen niet ‘CO2-bestand’ is voor vergaderingen van lange duur speelt ook mee. “Daarom kan hier op korte termijn geen livestreaming van gemeente- en OCMW-raad georganiseerd worden. We voeren aanpassingen uit aan onze gemeentehuizen en laten eerst ventilatie en verluchtingssystemen herbekijken.”

Dat zittingen in den Ichter niet live gestreamd zijn, is voor de oppositie een probleem. “Iedereen, ook publiek, kan in Den Ichter in veilige omstandigheden de zitting volgen of via onze website. De bedoeling is om de eerstkomende periode zo verder te werken”, besluit Goossens.