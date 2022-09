Maryna Zanevska staat in de tweede ronde van het toernooi in Parma

Het was hun derde onderlinge duel. Zanevska had Bronzetti eerder deze maand al vlot verslagen in het Roemeense Boekarest (6-1, 6-0) en klopte haar in 2020 ook in het Italiaanse Tarvisio (6-3, 4-6, 6-4). Zanevska neemt het in de achtste finales op tegen de Hongaarse Dalma Galfi (WTA 91). Die was met 6-1 en 6-2 een maat te groot voor de Russische qualifier Erika Andreeva (WTA 132).

Van de vijf vorige duels tegen de 24-jarige Galfi won Zanevska er vier. Vorig jaar speelden ze twee keer tegen elkaar en won de Belgische telkens vlot.

In het dubbeltoernooi vormt Kimberley Zimmermann het eerste reekshoofd met de Hongaarse Anna Bondar. Zij treffen in de eerste ronde de Poolse Paula Kania-Chodun en de Tsjechische Renata Voracova.