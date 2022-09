Zwangere Angelique Kerber (34) wil naar Olympische Spelen van Parijs

De Duitse tennisvedette Angelique Kerber denkt op haar 34e nog niet aan stoppen. Na haar zwangerschap wil de voormalige nummer 1 van de wereld een comeback maken die moet uitmonden in deelname aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

“In geen geval”, antwoordt Kerber in een interview met Porsche Newsroom op de vraag of de babypauze betekent dat haar een carrière ten einde loopt. “Ik wil zo snel mogelijk opnieuw fit worden en terugkeren op het circuit, al zal ik niets overhaasten. En dan wil ik het ook goed doen. Als ik aan iets begin, dan op de juiste manier.”

Een groot doel van de drievoudige grandslamkampioene, die begin volgend jaar haar eerste kind verwacht, is deelname aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. “Daar wil ik hoe dan ook graag spelen. Ik was er al bij in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). Het is altijd iets heel speciaals om bij zo’n wereldwijd evenement voor je land te spelen.”