Red Lions kennen speelschema voor WK hockey

België (FIH 2) is onderverdeeld in groep B met Duitsland (FIH 4), Zuid-Korea (FIH 12) en Japan (FIH 17). Ze openen op 14 januari tegen Zuid-Korea (12u30 Belgische tijd, 17 uur lokale tijd). Aansluitend treffen ze Duitsland (17 januari, 14u30 in België) en Japan (20 januari, 12u30 in België).

De Red Lions verdedigen van 13 tot 29 januari hun titel op het toernooi in Bhubaneswar en Rourkela. Om meteen door te stoten naar de kwartfinales moeten de olympische kampioenen van Tokio groepswinnaar worden. De nummers twee en drie spelen cross-overs.

Groep A bestaat uit Australië (FIH 1), Argentinië (FIH 7), Frankrijk (FIH 11) en Zuid-Afrika (FIH 14). Nederland (FIH 3), Nieuw-Zeeland (FIH 9), Maleisië (FIH 10) en Chili (FIH 23) vormen groep C, terwijl gastland India (FIH 5), Engeland (FIH 6), Spanje (FIH 8) en Wales (FIH 16) deel uitmaken van groep D.

Er zal worden gespeeld in het Kalinga Stadium in Bhubaneswar (16.000 plaatsen), waar de Red Lions in 2018 wereldkampioen werden, en het nieuwe Birsa Munda Stadium in Rourkela (20.000 plaatsen). De twee steden liggen zo’n 300 km van elkaar verwijderd.