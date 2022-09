Dit is de tweede finalist van de Lekkerste Pizza van Limburg: “Het begon allemaal met een foodtruck”

Wie maakt de Lekkerste Pizza van Limburg? Het zou Emanuele van Pizza Da Manu in Overpelt kunnen zijn. Nadat hij jarenlang pizza’s bakte in een succesvolle foodtruck, begon hij een ‘trattoria’ in de broodjeszaak van zijn vrouw. “Nathalie heeft me het laatste duwtje in de rug gegeven.”

Het was zijn vrouw Nathalie die Emanuele Padovani aanraadde om een pizzeria te openen. “Samen met mijn rechterhand Claudio Cairo startte ik vijf jaar geleden al een mobiele pizzeria. De pizza’s die we bakten op huwelijken en verjaardagsfeestjes vielen erg in de smaak. Vorig jaar overtuigde mijn echtgenote, die al een broodjeszaak had, me om een restaurant te openen in het woongedeelte van het gebouw. We zijn dus speciaal naar een andere woning verhuisd om een trattoria met pasta en pizza te kunnen openen.”

Naast pizza’s staan er ook heel wat pasta’s op de menukaart. “Het is een trattoria, een klein restaurantje, dus mensen kunnen ook gezellig tafelen in de zaak. Bij lente- en zomertemperaturen hebben we zelfs een zuiders ingericht terras waar klanten kunnen genieten.”

Hoe vaak eet je pizza? “Geen volledige pizza, maar toch verschillende stukjes per week.”

Beste pizza op de kaart? “De Pizza Parma e Rucola: heerlijk én mooi dankzij de Italiaanse driekleur die erin verwerkt zit.”

Pizza Hawaï? “Ik heb er geen moeite mee om een Pizza Hawaï te maken, maar je vindt ze niet terug op de kaart.”

© Luc Daelemans

Juryrapport: “Als ervaren pizzabakker leverde Emanuele een haast perfecte pizza af. De korst was lekker dik en krokant, net als de rest van het deeg. De tomatensaus was pittig: gekruid met extra zwarte peper. Als we dan toch een puntje van opbouwende kritiek mogen geven: die lekkere tomatensaus mocht nog iets royaler op de pizza liggen. Ook in deze zaak spat de passie voor het vak er vanaf.”

De winnaar van de Lekkerste Pizza van Limburg ontdek je zaterdag 1 oktober in ons weekendmagazine Goesting of in onze nieuwsapp.

Pizza Da Manu, Ringlaan 75 in Pelt. Info: www.pizzadamanu.be