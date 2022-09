Sandra Bullock (58) breekt na zeven jaar met vriend Bryan Randall (56)

Sinds 2015 vormden de twee een stel. Hoewel ze een teruggetrokken bestaan leidden en het koppel zelden samen op de rode loper te zien was, sprak Bullock zich vorig jaar nog openlijk gelukkig uit over Bryan, fotograaf van beroep: “Hoe wij samen twee kinderen – en eigenlijk drie, als je zijn oudste meetelt – opvoeden, dat is een onbetaalbaar geluk. Hij is zonder twijfel de liefde van mijn leven.”

Daar is nu kennelijk verandering in gekomen. Volgens bronnen dichtbij het koppel zou de actrice het moeilijk gehad hebben met de aanhoudende vraag van Bryan om te huwen en ook wettelijk de vader te worden van haar twee geadopteerde kinderen. “Ze is doodsbang de regie over het leven van haar kinderen te verliezen. Daarom heeft ze Bryan nu de deur gewezen”, klinkt het. Bullock had eerder al relaties met sterren als Ryan Gosling, Matthew McConaughey en Jesse James.