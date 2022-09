Nieuw seizoen ‘Liefde voor muziek’ belooft clash der genres: DAAN, K3 en Metejoor bij kandidaten

De tien stemmen trekken naar de Spaanse zon om er covers van elkaars nummers te maken. Het belooft een ultieme clash der genres te worden, want wat doet een rockende Daan met een catchy popsong van Metejoor? En wie durft ‘Waterval’ van K3 aan te pakken?

“Tijd voor iets vrolijk en zot, dacht ik. Zeker na de voorbije corona-jaren”, zegt DAAN. “Dus waarom geen Liefde voor Muziek dit jaar? Met Jeroen Swinnen, de orkestleider, heb ik net een straf nieuw album opgenomen en ook de andere muzikanten ken ik al jaren intens. Dat kan dus alleen maar een muzikaal feestje worden. Bij elke andere artiest die meedoet dit jaar kan ik me ook een eigen ‘Daanse’ interpretatie inbeelden, dus laat dat avontuur maar komen.”

Zeven maanden zwanger

“Dankzij K3 heb ik al heel wat fijne dingen kunnen doen, maar ik geef toe dat meedoen aan Liefde voor Muziek absoluut nog op mijn bucketlist stond. Weer een mooi vinkje dat ik op die lijst kan plaatsen”, vertelt Marthe van K3. Ook voor Hanne, die zeven maanden zwanger is, is dit avontuur bijzonder. “Al die lieve collega’s, zoveel liefde voor muziek ... dat werkt zo inspirerend en aanstekelijk.”

De jonge band Portland raakte in Vlaanderen pas in 2018 bekend nadat ze de hoofdprijs wegkaapten in ‘De Nieuwe Lichting’ van Studio Brussel. Nadien veroverden ze alle Belgische festivals. In het VTM-programma The Best Of ging het muzikale duo al aan de slag met ‘Ergens Onderweg’ van De Mens. “We kijken er naar uit om onze horizon te verruimen en muziek te maken met mensen uit alle hoeken van de muziekindustrie. Het is heel interessant om van de andere artiesten een song om te vormen, maar we zijn ook enorm benieuwd naar hoe zij onze muziek naar hun hand gaan zetten.”

De opnames van het nieuwe seizoen van Liefde voor muziek gaan binnenkort van start en zal te zien zijn in het voorjaar van 2023 bij VTM.