Mark Cavendish bewierookt Remco Evenepoel, maar waarschuwt: “Belgische fans zullen ook moeten wennen”

De Britse sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl was te gast bij ‘The Move’, de podcast van Lance Armstrong. Waren ook aanwezig: George Hincapie, Bradley Wiggins, Jan Ullrich en Johan Bruyneel. Het panel besprak er de druk die een regenboogtrui met zich meebrengt.

“Ten eerste: proficiat Remco”, aldus Ullrich, die op zijn 21ste de Tour won. “Het was een geweldige koers van hem en hij is nog zó jong. Mijn advies voor hem is: niet te veel bijkomen in de winter (lacht). Dat was altijd mijn probleem. En Mathieu van der Poel lijkt wel wat op Jan Ullrich precies! Nee, grapje. Remco wint alles wat hij wil, na een grote ronde nu het WK. Hij zal volgend seizoen heel wat druk voelen. Hij heeft echter een goed team, goeie vrienden en hij gaat trouwen. Dat zijn belangrijke zaken in het leven.”

Van links naar rechts: Armstrong, Hincapie, Cavendish, Wiggins, Ullrich en Bruyneel. — © Youtube

Eddy Merckx

Volgens Bruyneel is het “typisch voor een kampioen om te kunnen omgaan met druk”, maar Cavendish weet dat het voor Evenepoel nog niet iets anders gaat zijn. “Hij is een Belg hé, dat maakt het verschillend dan voor mij of Bradley of Lance of Jan. Voor ons was wielrennen niet groot in de UK, de VS of Duitsland. Toen Remco opkwam, was hij al goed maar hij verdeelde altijd de meningen. Ook omdat hij zo uitgesproken is. Dit jaar zijn meer en meer mensen fan van hem geworden. Maar de koers is gigantisch in België. Als de mensen willen dat Evenepoel hun ster blijft, dan zullen ze even hard als hem moeten wennen aan die regenboogtrui.”

“Klopt”, stelt Wiggins. “In België zoeken ze altijd naar de nieuwe Eddy Merckx, zoals ze in Frankrijk altijd de nieuwe Hinault willen en in de VS de nieuwe Lemond. En Evenepoel won het WK net als Merckx op z’n 22ste en hij wint zijn koersen zoals Merckx, plus hij heeft nu een grote ronde gewonnen.” Of hij de Tour moet doen? “Ik heb het gevoel dat hij alleen maar kan verliezen hier”, aldus Cavendish. “Als hij niet gaat, is het niet goed. Als hij gaat en… misschien wint hij maar misschien is hij er niet klaar voor. Hij is echt supergoed en als je hem nu zegt van ‘Kijk, Remco je gaat naar de Tour’, dan zal hij alles eraan doen om er klaar voor te zijn. Remco kan geweldig met druk om, maar dat is nog iets anders dan omgaan met verwachtingen. Die komen van buitenaf.”