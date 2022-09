Magnus Carlsen reageert voor het eerst op gigantische rel in schaakwereld: “Hij heeft nog veel meer valsgespeeld dan toegegeven”

De Noorse topschaker Magnus Carlsen heeft voor het eerst gereageerd op de grote rel die de schaakwereld al weken in de ban houdt. “Ik geloof dat hij nog veel meer valsgespeeld heeft”, aldus Carlsen over zijn 19-jarige rivaal Hans Niemann.

“Niemann heeft meer bedrogen dan hij publiekelijk heeft toegegeven”, schrijft Carlsen op Twitter. “Ik geloof dat valsspelen bij het schaken een groot probleem is, en een existentiële bedreiging voor het spel. Ik ben ook van mening dat schaakorganisatoren – en alle mensen die de heiligheid van het spel waar we van houden belangrijk achten – serieus moeten overwegen om de veiligheidsmaatregelen en controlemethodes voor valsspelers in het schaken te verhogen.”

Hij twijfelde eerder al bij Niemann, aldus Carlsen. “Toen Niemann op het laatste moment werd uitgenodigd voor de Sinquefield Cup van 2022, overwoog ik sterk om me voor het evenement terug te trekken. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om te spelen.”

Toen hij vervolgens kansloos verloor van Niemann, zag hij bewijs van vals spel. “Ik geloof dat Niemann meer – en meer recentelijk – heeft bedrogen dan hij publiekelijk heeft toegegeven. Zijn vooruitgang was ongebruikelijk, en tijdens onze partij in de Sinquefield Cup had ik de indruk dat hij niet gespannen was, of zich zelfs niet volledig concentreerde, terwijl hij mij met zwart wegspeelde op een manier waarvan ik denk dat slechts een handjevol spelers dat kan doen.”

En dus is hij helemaal klaar met de Amerikaanse schaker. “We moeten iets doen aan valsspelen. Ik wil niet spelen tegen mensen die in het verleden herhaaldelijk vals hebben gespeeld, omdat ik niet weet wat ze in de toekomst kunnen doen.”

Carlsen zou naar eigen zeggen “graag nog meer willen zeggen”, maar is daarin “beperkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Niemann”. “Tot nu toe heb ik alleen met mijn acties kunnen spreken, en die acties hebben duidelijk verklaard dat ik niet bereid ben om met Niemann te schaken. Ik hoop dat de waarheid over deze kwestie aan het licht komt, wat die ook moge zijn.”

Zendertjes (anaal?) en hack

De Noorse schaker trok zich vorige week maandag tijdens een onlinetoernooi al na één zet terug in zijn partij tegen Niemann. Twee weken daarvoor had Carlsen verrassend verloren van Niemann, van wie in het wereldje al langer wordt gesuggereerd dat hij mogelijk valsspeelt.

Niemann gaf eerder al toe als kind te hebben gefraudeerd tijdens onlinepartijen. Het verhaal gaat dat hij mogelijk met zendertjes werkt, er wordt op sociale media zelfs gesuggereerd dat het om anale kraaltjes gaat, die hem via trillingen vertellen welke zet hij moet doen. Of hij zou via een hack inzicht hebben gekregen in de voorbereiding van Carlsen. Al zijn daar geen duidelijke bewijzen voor.