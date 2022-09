Junior Planckaert (30) is gelukkig met Pauline, maar er is één klein kantje: “Daar heeft ze het wat moeilijk mee”

Het programma ‘Junior op zoek naar de liefde’ was een succesverhaal: de jongste Planckaert-zoon heeft al zeven maanden een relatie met Pauline (24). Vooral voor haar is het nog wennen aan de bekendheid van de familie. “Soms denk ik: had ik maar een ‘gewoon’ vriendje.”

Een relatie hebben met een tot voor kort bekende en begeerde vrijgezel, dat is niet evident. “Soms stuurt iemand een vervelende reactie, maar ik kan dat vrij goed van me afzetten”, zegt Pauline. Het gaat dus goed met de twee, zo vertellen ze in een gesprek met ‘Dag Allemaal’. Als er dan toch een klein kantje moet benoemd worden, dan is het de jaloezie van Pauline. “Ze heeft het wat moeilijk met de aandacht die ik krijg van andere vrouwen”, zegt Junior. “Maar ik was vroeger ook nogal jaloers, met als gevolg dat ik mijn vriendin niet voldoende vrijheid gaf.”

De bekendheid van de Planckaerts is dan ook niet evident. “Zeker in Vlaanderen worden we bekeken”, aldus Pauline. “Soms denk ik: had ik maar een ‘gewoon’ vriendje. Ik wist het wel op voorhand, maar het echt beseffen komt pas wanneer je het meemaakt.” Junior’s moeder kan ervan meespreken, ook zij was in het begin van haar relatie met Eddy jaloers. Het klikt dan ook tussen moeder en schoondochter. “Ze weet hoe ze de handen uit de mouwen moet steken”, zegt de mater familias. “Ze vertrekt ook elke dag om zes uur naar haar werk, respect hoor voor die leeftijd.”