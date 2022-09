Top of flop? Kanye West bezoekt modeshow in teenslippers met sokken

Kanye West experimenteert graag met mode en liet een gewaagde combo zien tijdens de Burberry-modeshow in Londen. De rapper droeg zwarte flipflops met een reeks glimmende stenen op de bandjes. Omdat het in de herfst toch behoorlijk koud kan worden aan de tenen, droeg hij de teenslippers met een paar sokken.

De bebaarde rapper verscheen van top tot teen in zwart leder. Onder zijn ensemble droeg hij een zwarte hoodie en qua schoeisel hield hij het luchtig met flipflops. Het is te zeggen: hij combineerde de slippers met hielbandje, die overigens veel te groot leken, met zwarte sokken. Door de combinatie lijkt het alsof zijn tenen in de sok geflost worden door het bandje van de slippers. Ye creëert hiermee een heel nieuwe vraag op het gebied van mode: vroeger leidde het concept kousen in sandalen tot een dilemma, kousen in teenslippers is van een ander niveau. (Lees verder onder de foto)

Modekenners zijn wel wat gewoon van West, maar bij lifestylesites zoals High Snobiety vinden ze dit schoeisel werkelijk bizar. “Het is moeilijk te zeggen of een van zijn kinderen de steentjes op de bandjes heeft geplakt of dat hij de slippers zo kocht”, staat er te lezen. “Dit is een echte klap voor fans van sokken en sandalen. Ik durf zelfs te stellen dat we het er collectief over eens kunnen zijn dat zwarte sokken en teenslippers met steentjes een brug te ver zijn.”

Boven: Yeezy-slippers, onderaan de ‘kopie’ van Adidas zelf.

Ruzie met Adidas

Mogelijk wil Ye sportmerk Adidas met dit schoeisel een hak zetten. Hij ligt momenteel in ruzie met het label waarmee hij jaren samenwerkte om Yeezy-sneakers te maken. Het merk heeft vorige lente onder de eigen naam een slipper uitgebracht met Yeezy-allures, de Adilette 22. Het grote verschil: het prijskaartje is met 59 euro de helft lager dan de echte West-slippers. Dat vindt Kanye niet kunnen. Hij begon de jarenlange samenwerking via Instagram af te breken en strooide online met verwijten.