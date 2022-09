Vier verdachten van ontvoeringspoging blijven in Nederlandse cel

De vier verdachten die in Nederland zijn opgepakt na de mislukte ontvoeringspoging op minister Vincent Van Quickenborne, willen niet aan ons land worden uitgeleverd. Dat laat het Nederlandse gerecht weten. Uit nieuwe details blijkt dat het ‘commando’ zwaarbewapend was. In de geparkeerde auto werden drie vuurwapens aangetroffen.