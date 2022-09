Benoît is doof en geeft les aan dove kinderen

Deze week is het de Internationale Week van Doven. Op vrijdag 23 september was al de Internationale Dag van Gebarentaal en op zaterdag viert men Werelddovendag. "Een leven zonder geluid is lastig voor te stellen. Daarom zijn bovenstaande initiatieven goed om dit onder de aandacht te brengen", aldus Benoît Ramakers.

"Ik heb nooit mijn doofheid als een beperking gezien maar eerder een verrijking van het leven. Ik hoor de weersomstandigheden 's nachts bijvoorbeeld niet, ik kan eender welk moment mijn hoorapparaat afzetten,...‘ Momenteel werk ik als leerkracht voor dove kinderen in KIDS Hasselt en ik vind het leuk om mijn leerlingen aan te leren om positief om te gaan met hun beperking. Ik probeer ook mensen aan te leren om geen vooroordelen meer te hebben over de doofheid zoals dat de doven niet kunnen praten,...er is nog veel werk op de plank in ons land maar we gaan met kleine stapjes vooruit die enkele jaren geleden niet voor mogelijk hielden zoals meer gebarentaalzichtbaarheid in de media. ’‘Ook hebben mensen vaak schrik om dove mensen aan te spreken en dat is helemaal niet nodig. Rustig praten, liefst niet door elkaar praten en goed articuleren in het Algemeen Nederlands helpt al veel." Benoît is als alumnus van de opleiding Bachelor Lager Onderwijs blij dat Limburgers vanaf dit academiejaar op Hogeschool PXL terecht kunnen voor het aanleren van gebarentaal binnen onze provincie.