GEPROEFD. Gezellig ‘thuis’ op restaurant? In dit zaakje eet je heerlijk oosters in de woonkamer

In ‘Gesmaakt’ in Wellen ontvangt Nele Bijnens haar gasten gewoon in haar leefruimte. — © Luc Daelemans

Huiskamergevoel in een restaurant? Vaak is dat het werk van een interieurarchitect, maar niet bij Nele Bijnens. In ‘Gesmaakt’ in Wellen ontvangt ze haar gasten gewoon in haar leefruimte. Verwacht geen dagelijkse kost, wel “klassieke gerechten met een oosterse toets.”

Met haar korte coupe doet Nele Bijnens (40) een beetje denken aan de Limburgse minister Meryame Kitir of Halle Berry in de Bond-film Die Another Day, maar film en politiek staan ver van haar bed. Koken is haar lang leven. “Al van kindsbeen af”, zegt ze. Bijgevolg lag het voor de hand dat ze naar de hotelschool in Hasselt ging. Daar zwaaide ze met glans af. Daarna deed ze ervaring op in onder meer Jurgen Eetboetiek en Taratata, maar ze wilde graag op eigen benen staan en dus werd ze zelfstandige. Niet als chef-kok in haar eigen restaurant, maar als flying cook. Communie- en andere feesten, workshops, foodtruckservice, homecooking, bedrijfscatering …

© Luc Daelemans

“Maar op zeker moment vroegen mensen me of ze ook bij mij thuis konden komen eten. We bouwden onze huiskamer om en voilà, we waren vertrokken”, legt Nele uit. Haar man maakte eigenhandig een lange tafel voor een tiental gasten, maar dan kwam corona en dook het alweer bijna vergeten begrip ‘bubbel’ op. Gevolg: er kwamen ook tafeltjes voor twee.

Wij reserveerden zo’n tafeltje en gingen van start met drie oosterse amuses: een Thais soepje met kokos en curry, een in panko gepaneerde langoustine met pindasaus en twee loempia’s met een heerlijke vulling. Daarbij een glas bubbels van het Loonse wijndomein Cuvelier. Mooi streekproduct. Als voorgerecht volgde sashimi van zalm in een dressing van avocado, komkommer en rode Japanse peper. Fris en zacht gekruid, een goed begin.

© Luc Daelemans

Het tussengerecht: zeebaars op een bodem van couscous, pompoen en venkel, met daarover een verrassende crumble van parmaham. Geslaagde combinatie. Verrassing ook bij het hoofdgerecht, want half september denk je nog niet direct aan ree. Maar jawel, Nele serveerde twee royale, traag gegaarde moten. Botermals en perfect gebakken. Daarbij serveerde ze pastinaakpuree, shiitake (Aziatische champignon) en paksoi (Chinese kool). We rondden af met een niet te versmaden nagerecht van panna cotta, yoghurt, witte chocolade en yuzu.

De prijs van dit viergangenmenu? 58 euro, correct. En de kwaliteit? Idem. Nele Bijnens brengt geen haute cuisine. Dat pretendeert ze ook niet, maar als je lekker en betaalbaar wil eten in een niet-alledaagse, huiselijke setting, dan is dit zeker een te overwegen adres.

© Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. Een wijnarrangement kost 33 euro. Voor dat geld schenkt Nele vier meer dan behoorlijke wijnen, allemaal van bij Licata. Naar onze smaak de beste: een atypische sauvignon blanc (niet te bloemig) van het Piemontese huis Parusso.

2. Nele Bijnens organiseert geregeld een thema-avond. Zo is er op 6 oktober een avond oosterse tapas, 42 euro per persoon. Wie wil reserveren of op de hoogte wil blijven, raadpleegt best haar Facebookpagina.

3. Vrijwel alle gerechten hebben een subtiele oosterse touch. Een vijftal jaren geleden volgde Nele enkele kookworkshops in Japan. “Het mag niet te extreem zijn, daar is het publiek hier nog niet klaar voor.”

Gesmaakt, Nutstraat 8 in Wellen

Geen vaste openingsdagen

0476/77.92.62 of www.gesmaakt.be