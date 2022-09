Overrompeling voor vernieuwde fruittobbenwedstrijd Keizerlijke Commanderie

“Het vernieuwde concept kwam er met de bedoeling om meer mensen bekend te maken met ons initiatief en een grotere zichtbaarheid te bekomen”, zegt Josette Moria, organisator van de wedstrijd. “Dat was moeilijk met een academische zitting in de Academiezaal. Dus trokken we naar de Grote Markt en organiseerden we ons initiatief in de hallen van het stadhuis.” Het resultaat was buiten verwachting: meer dan 50 koks en kokkinnen brachten hun gerechten en fruittobben binnen om er beoordeeld te worden op smaak en uitzicht.

Terwijl het stadhuis bezet werd door de fruittobben van de Commanderie, organiseerde de toeristische dienst een streekproductenmarkt op de Groenmarkt en die samenwerking betekende een kruisbestuiving voor beide evenementen. Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch loofde de Keizerlijke Commanderie voor haar inzet ten voordele van de fruitteelt, die zich momenteel in zwaar water bevindt en alle steun verdient terwijl schepenen Nina Kvikvinia (Toerisme) en Stijn Vanoirbeek (Cultuur en Erfgoed) de Commanderie prezen voor hun inzet voor de zeven reuzen die de stad rijk is en waarover de Commanderie zich ontfermd heeft.

“We mogen terugblikken op een van de meest succesvolle edities van deze wedstrijd”, blikt voorzitter grootmaarschalk Jos Lacroix terug. “Het was een dag hard werken voor de andere maarschalken, maar deze dag zou niet mogelijk geweest zijn zonder de onvoorwaardelijke en noodzakelijke steun van de Sint-Truidense dienst voor Toerisme en zijn medewerkers. Zo zie je maar, met samenwerken kan je vaak mooie dingen bereiken.”

Het waren vooral Haspengouwers die met de prijzen gingen lopen:

DE BESTE FRUITGERECHTEN:

1. Hadewich Van Linden uit Diepenbeek met “frangipoire”

2. Godelieve Cleynen uit Sint-Truiden met een fruittaart

3. Alex Machiels uit Kozen met gelei van wilde pruimen.

DE MOOISTE FRUITTOBBEN WERDEN VERKOZEN DOOR DE BEZOEKERS:

1. Fabienne Millet uit Sint-Truiden

2. Alex Machiels uit Kozen

3. Christiane Vanhentenrijck uit Sint-Truiden

DE BESTE FRUITTOBBEN

1. Monique Moria uit Sint-Truiden

2. Daniëlle Bindas uit Alken

3. Alda Bierwaerts uit Lummen