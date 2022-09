Het nieuwe academiejaar gaat van start. En terwijl studenten altijd al op de kleintjes moesten letten, geldt dat nu nog net iets meer. Met deze tips van studenten en de Sociale Dienst van de KULeuven bespaar je wel wat centen. Van gratis printen en pinten over raad voor huisraad, maar ook de plek waar je goedkope boeken en cursussen vindt of uitleg over alle mogelijke toelages en universiteitsleningen.