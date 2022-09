Hoeseltse Sarah Pepels in nieuw seizoen ‘Liefde voor Muziek’

Voor het negende seizoen kan Liefde voor Muziek rekenen op sterke en diverse kandidaten. DAAN, Günther Neefs, Jaap Reesema, K3, Metejoor, Portland en Stef Bos moeten zorgen voor een geslaagde ‘clash der genres’. Zowel populaire popmuziek als alternatieve bands zijn dit jaar goed vertegenwoordigd.

“Op 9 oktober zijn we weg”, vertelt Sarah Pepels. De Hoeseltse helft van Portland zegt gezonde spanning te voelen. “We zijn vooral enthousiast dat we na twee coronajaren weer ons ding kunnen doen als muzikanten. We zijn in deze editie de alternatieve jonkies die mogen samenwerken met enkele gevestigde waarden, en daar kijken we naar uit. Voor ons zal het ook een leerrijke ervaring worden. We kennen alle artiesten wel van naam, maar we hebben hen nog nooit persoonlijk ontmoet.”

Portland ontstond in de wandelgangen van het departement Muziek van de Hogeschool PXL in Hasselt. In 2016 namen ze deel aan Humo’s Rock Rally. In 2018 waren ze een van de drie winnaars van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Portland sloeg al van in het begin aan bij het publiek. Hun doortocht op Werchter in 2019, nog voor hun debuutplaat Your Coulours Will Stain verscheen, zorgde voor kippenvelmomenten in een bomvolle tent.

Vorig seizoen werd de groep al gevraagd voor Liefde voor Muziek. “Maar toen lukte het voor ons niet, dit kwam ons beter uit.” Het duo zorgde een jaar geleden in het programma The Best Of Frank Vander lindenvoor een muzikaal hoogtepunt. Hun bewerking van Ergens Onderweg, een nummer van De Mens, werd op luid applaus onthaald. “We denken dat dit de mensen van Liefde Voor Muziek ook heeft geïnspireerd om ons opnieuw te vragen. We hebben daar mooi kunnen tonen dat het ons lukt om een bestaand nummer te bewerken.”

Portland-stempel

Over een dikke twee weken starten de opnames, het meeste werk moet nu achter de rug zijn. “Tijdens de zomer hebben we volop naar de juiste nummers gezocht, er zijn ook enkele repetities met de band achter de rug. Woensdag hebben we de laatste repetitie. Dit avontuur is tot op heden doenbaar geweest, al moesten we het combineren met de festivalzomer en andere projecten.”

Sarah noemt het Liefde voor Muziek-avontuur ook een speeltuin. “We (Sarah en haar muzikale compagnon Jente Pironet, nvdr.) hebben beiden gestudeerd aan PXL Music in Hasselt, waar we destijds geregeld de opdracht kregen om covers te maken. Dat was de ideale leerschool. We zijn vol enthousiasme in het oeuvre gedoken van Stef Bos, Daan, K3 en de anderen. We hebben gekeken welke songs zich het beste leenden om er een Portland-stempel op te drukken. We hebben genoten van dat proces.”

Vrolijk en zot

Het belooft een ultieme clash der genres te worden onder de Spaanse zon, want wat doet een rockende Daan met een catchy popsong van Metejoor? En wie durft ‘Waterval’ van K3 aan te pakken?

“Tijd voor iets vrolijk en zot, dacht ik. Zeker na de voorbije corona-jaren”, zegt DAAN. “Dus waarom geen Liefde voor Muziek dit jaar? Met Jeroen Swinnen, de orkestleider, heb ik net een straf nieuw album opgenomen en ook de andere muzikanten ken ik al jaren intens. Dat kan dus alleen maar een muzikaal feestje worden. Bij elke andere artiest die meedoet dit jaar kan ik me ook een eigen ‘Daanse’ interpretatie inbeelden, dus laat dat avontuur maar komen.”

“Dankzij K3 heb ik al heel wat fijne dingen kunnen doen, maar ik geef toe dat meedoen aan Liefde voor Muziek absoluut nog op mijn bucketlist stond. Weer een mooi vinkje dat ik op die lijst kan plaatsen”, vertelt Marthe van K3. Ook voor Hanne, die zeven maanden zwanger is, is dit avontuur bijzonder. “Al die lieve collega’s, zoveel liefde voor muziek... dat werkt zo inspirerend en aanstekelijk.”

Het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek is in het voorjaar van 2023 op VTM te zien.