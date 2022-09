Geestige film ‘See How They Run’ blaast een beetje stof van het whodunit-genre

Sam Rockwell en Saoirse Ronan als speurdersduo in de geestige whodunit ‘See How They Run‘. — © Disney

Knives Out was verantwoordelijk voor de revival van het whodunit-genre. Fans van Rian Johnsons spielerei zullen dan ook het geestige See How They Run van Tom George en Mark Chappell willen zien.

Voor hun zwarte komedie lieten de makers zich inspireren door de moeder van de whodunits: The Mousetrap, het beroemde toneelstuk van Agatha Christie en het langstlopende theaterstuk in Londen. Wie het stuk ooit zag, zal moeten toegeven dat het flink gedateerd is. Maar The Mousetrap blijft een monument. George en Chappell zijn zich daar ook van bewust. Hoewel ze de draak steken met de verouderde aspecten, brengen ze tegelijkertijd een eerbetoon.

In hun verhaal dat een beetje realiteit met véél fictie mixt, vat de producer van The African Queen rond 1952 het plan op om The Mousetrap te verfilmen. Leo Köpernick (een geweldige Adrien Brody), een gehate regisseur uit Hollywood, belooft het fors te zullen moderniseren. Maar een moord dwarsboomt de filmplannen en een apathische inspecteur (Sam Rockwell, als Amerikaan helaas miscast) gaat op zoek naar de moordenaar.

In feite speelt scenarist Chappell hier met wat je mag en niet mag doen binnen het genre. Zo mag je nooit flashbacks gebruiken, zegt Köpernick. Wat regisseur George even later toch doet. Zonder nu vernieuwend of origineel te zijn, weet See How They Run op een heel klassieke manier een beetje stof van de whodunit te halen. (cc)

