Nostalgie volstaat niet langer: blijven nieuwe songs overeind naast culthits van Pixies?

Nostalgie houdt Pixies vooral bij veertigers en vijftigers levend. Sinds de split in 1993 hebben de Amerikaanse rockiconen aan de ruim dertig jaar oude klassiekers Surfer Rosa en Doolittle nog maar weinig van betekenis toegevoegd.

Van de vier post-reüniealbums waarmee ze hun tweede carrière rechtvaardigen, is deze nieuwe de minst overbodige. Niet dat Pixies op Doggerel weer knetteren als in hun hoogdagen. Het gekrijs van weleer is frontman Black Francis op z’n 57 ontgroeid. De opwindende luid-zacht-luid-opbouw wijkt voor een traditioneler rockgeluid.

Pixies op Hear Hear! in augustus. — © Geert Van de Velde

Songs als Nomatterday, Get Simulated en de single There’s a Moon on leggen weliswaar een hervonden vitaliteit bloot. Maar of fans die nieuwe toevoegingen bij concerten ook even warm gaan onthalen als de culthits van weleer? Dat durven we betwijfelen. (gj)

‘Doggerel’, Pixies, nu te beluisteren.