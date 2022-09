Wanneer veldrijden een beetje lachwekkend wordt: slijkerige beklimming zorgt voor bizarre beelden in Amerikaanse cross

Er zijn bijzondere beelden opgedoken van een cross in de USCX Series, meer bepaald die in Rochester. Het regende stevig in de VS en dus was het parcours omgetoverd tot een modderpoel. Annemarie Worst soleerde makkelijk naar winst, maar in de achterhoede zorgde het slechte weer voor speciale taferelen… Bij de mannen ging de zege overigens naar Vincent Baestaens, het Belgische lief van de Nederlandse Worst.