Wandelend Paal viert 50-jarig bestaan

In augustus 1972 werd de wandelsportvereniging Wandelend Paal opgericht. In zijn toespraak gaf een fiere voorzitter Eddy Broos een kort overzicht. In februari 2022 kreeg men het bericht van het paleis dat men zich Koninklijke vereniging mag noemen. Voluit is het nu Koninklijke WandelSport Vereniging Wandelend Paal vzw of afgekort KWSV Wandelend Paal vzw. In het begin organiseerde men 3 tochten per jaar, later werden er dat 15. En nu worden er ook nog steeds 8 ingericht in Paal of de omliggende gemeenten zodat men veel variatie in de wandelingen heeft. Tijdens een tocht zijn gemiddeld 750 wandelaars aanwezig. In de loop der jaren heeft Wandeland Paal naar schatting dus al 300.000 mensen mogen verwelkomen. Op de internationale tochten zijn er in al de jaren 100.000 wandelaars aanwezig geweest om van de mooie natuur (en de steeds goed georganiseerde wandelingen) te genieten. Nu zijn nog steeds 4 mensen van het begin lid van de club, 2 zijn nog steeds bestuurslid. Dank je wel stichter Yvan Bemelmans, André Caubergs en de bestuursleden Louis Vandeweyer en Marie-Louise Feyen.