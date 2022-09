Poetshulp kraakt spaarpotten van kinderen in Noord-Limburg en riskeert 8 maanden cel

Op 5 november 2020 kwamen de praktijken van de Nederlandse voor het eerst aan het licht. Een slachtoffer merkte dat er geld uit haar spaarpot en uit die van de kinderen was verdwenen. Een maand later was het weer prijs bij een andere klant. Het slachtoffer stopte opnieuw geld in de spaarpot en maakte foto’s van de biljetten en de serienummers in het bijzonder. Niet veel later volgde de betrapping. In februari 2021 pleegde de vijftiger gelijkaardige feiten. Weer waren kinderen het slachtoffer.

De Lommelse advocaat Raf Verbruggen stelde dat zijn bestolen cliënte haar geld had terug gekregen. Het was zij die de dievegge ontmaskerde. Verbruggen vroeg nog 1.250 euro schadevergoeding voor juwelen, erfstukken, die ontvreemd waren. Voor het openbaar ministerie waren de diefstallen bewezen, met uitzondering van de juwelen. “Tijdens een huiszoeking zijn hier geen bewijzen van teruggevonden.” De procureur vorderde acht maanden cel en 1.600 euro boete. De poetsvrouw stuurde dinsdag haar kat naar de Hasseltse correctionele rechtbank.

Vonnis op 25 oktober.