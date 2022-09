Mathieu Michel (MR) blundert met uitspraken over loon “tussen de 14.000 en 15.000 euro per maand”

Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) was afgelopen weekend te gast op het RTL-TVI-programma C’est pas tous les jours dimanche. Daar onthulde hij tussen 14.000 en 15.000 euro netto te verdienen. Gezien de huidige economische situatie werd zijn ontboezeming door velen als ongepast en zelfs wereldvreemd ervaren. Gênant is ook: het bedrag klopt niet, aldus zijn woordvoerder.

Presentator Christophe Deborsu ging er nog vanuit dat Michel een brutobedrag noemde, maar de staatssecretaris benadrukte dat het wel degelijk om zijn nettoloonstrook ging. Het leidde tot consternatie in de uitzending, maar ook online. Gezien de torenhoge gasprijzen en dito energiefacturen werd zijn ontboezeming - licht gesteld - wereldvreemd bevonden.

Helemaal gênant is ook: de staatssecretaris overschatte zijn loon. En geen beetje. Een federaal staatssecretaris verdient in ons land om en bij de 20.000 euro bruto per maand. Netto zou dat neergekomen op een dikke 10k netto. Er is dus een gat van 4.000 euro.

Wat blijkt? Zijn woordvoerder verduidelijkt in de Franstalige pers dat de staatssecretaris ook zijn extralegale voordelen meerekende: een gsm met abonnement, een laptop, leasingwagen…“Alleen de leasing van zijn wagen bedraagt al 1.000 euro”, zegt zijn woordvoerder in La Capitale. “Hij wou enkel maar transparant zijn.”