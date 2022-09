Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’: fotomodellen, een storm en véél braken

De Zweed Ruben Östlund toonde zich in zijn andere satires, Turist en The Square, een scherpe observator van menselijke gedragingen. Dat is niet anders in Triangle of Sadness, maar deze komedie voelt wel breder aan. Er kan nu hardop gelachen worden.

In augustus overleed hoofdrolspeelster Charlbi Dean. — © EPA-EFE

De film begint met het schetsen van de relatie tussen fotomodellen Carl (Harris Dickinson) en Yaya (de overleden actrice Charlbi Dean). Carl worstelt met zijn carrière, terwijl Yaya op weg naar de top is. Tijdens een etentje wordt de ongelijkheid tussen de partners uitvergroot. Later zijn Carl en Yaya gasten aan boord van een luxejacht. Daar loopt alles in het honderd, want de passagiers krijgen een overdadig maal tijdens een storm en de kapitein (Woody Harrelson) verdrinkt zich in de alcohol.

Woody Harrelson (rechts) als dronken kapitein die zweert bij het communisme in Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’. — © RR

Het was toch een verrassing dat Triangle of Sadness in mei de Gouden Palm kreeg. Want een film waarin rijke mensen overvloedig braken – zelfs over de camera – en er absurd gefilosofeerd wordt over ideologieën zou je niet meteen als een juryfavoriet bestempelen. Maar blijkbaar had de jury zich geweldig geamuseerd. Daar zullen de meeste filmliefhebbers het mee eens zijn. Maar toch, voor je gaat kijken: best geen al te grote maaltijd tot je nemen. (cc)

‘Triangle of Sadness’ speelt nu in de bioscopen