Sint-Elisabeth Stokkem wint Limburgs Dames Schuttersfeest

Normaliter wordt de schietwedstrijd georganiseerd op de derde zondag van september, maar de weermaker strooide roet in de wedstrijdvreugde. Daardoor werd de activiteit noodgedwongen een week uitgesteld. Veertig teams, van elk drie schutters, boden zich aan. Dat de Stokkemnaren de wil hadden om als primus terug te keren, was af te leiden uit het aantal ploegen dat ze afvaardigden. Met drie teams namen ze plaats onder de schietbomen.

Uiteindelijk kroonde het drietal Cindy Van de Beek, Jolien Janssen en Britt Weetjens zich tot de beste schutters. Voor Cindy Van de Beek was het de tweede maal, aangezien ze in 2015 ook tot het winnend drietal behoorde. Jolien en Britt streden voor de eerste maal mee. ’s Avonds werd in het lokaal aan de Tugela de verworven Ut uitbundig gevierd. Het winnen van het LDS houdt in dat Sint-Elisabeth Stokkem voor zondag 17 september 2023 de organisatie toegewezen kreeg.