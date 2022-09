Residentie Prinsenpark op jaarlijkse bedevaart naar D’ierd Kapel

De bewoners van WZC Prinsenpark in Genk genoten afgelopen week van een bedevaart naar het D’Ierdkapelletje. Het is een jaarlijkse traditie geworden voor de bewoners die er iedere keer enthousiast naar uitkijken.

Personeel en bewoners trokken in groep naar de kapel waar een viering plaatsvond, begeleid door diaken Herman. Tijdens de viering werd er ingetogen gebeden en gezongen. Het kappelletje van D’Ierd is het hele jaar door een geliefde en gekende plaats om tot rust te komen voor vele bewoners. Het is op wandelafstand van het woonzorgcentrum en makkelijk met de rolstoel te bereiken. Iedereen kan er terecht. De aanwezigen spraken vol lof over hun namiddag van samenzijn. “Het was echt leuk met de hele groep, we hebben goed gezongen”, zei Yvonne. Personeel en bewoners van het Prinsenpark bereiden zich alvast voor op de volgende bedevaart.