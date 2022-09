Mop van Jos: De huisarts

Een huisarts belt in het weekend een lood­gieter met de vraag of hij meteen wil komen, want hij heeft water in de kelder.

De loodgieter probeert de huisarts af te wimpelen en vraagt of het niet kan wachten tot maandag, want voor hem is het ook weekend. Maar de huisarts staat erop dat de loodgieter meteen komt. Daarop zegt de loodgieter toe om toch meteen te komen.

Bij de huisarts aangekomen, neemt deze hem mee naar de kelder, doet de deur open en de loodgieter ziet inderdaad dat de kelder vol water staat.

De loodgieter vraagt de huisarts of hij een para­cetamol voor hem heeft. De huisarts gaat niet begrijpend een paracetamol ­halen in zijn praktijk en geeft die aan de loodgieter.De loodgieter gooit de paracetamol in het water en zegt tegen de huisarts: “Ik ben weer weg, nog een fijn weekend en als het maandag niet over is, moet je me terugbellen.”