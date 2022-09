Ferm Bilzen op uitstap naar ’s-Hertogenbosch

Met de zon aan de hemel vertrok een bus vol Ferm-dames vorige week dinsdag naar ’s-Hertogenbosch. “Daar aangekomen werden we ontvangen met een tas koffie en een Bosche bol”, vertellen de dames. “Onze gids leidde ons daarna langs de belangrijkste bezienswaardigheden met deskundige uitleg. Dan was het tijd voor een driegangenmenu. In de namiddag maakten we een boottocht op de Binnendieze en hadden we nog vrije tijd om te shoppen of een terrasje te doen. Na de broodjesmaaltijd keerden we weer naar huis.”