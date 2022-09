Kilometerslange files om het land te kunnen ontvluchten: enorme wachtrijen aan Russisch-Georgische grens

Sinds de Russische president Vladimir Poetin een gedeeltelijke mobilisatie aankondigde, proberen duizenden Russen het land te verlaten. De Finse grens zag een verdubbeling in het aantal Russen dat afgelopen weekend de grens probeerde over te steken en ook aan de grens met Georgië staan enorme wachtrijen. Dat laatste wordt bevestigd door satellietbeelden van Maxar Technologies, die op 25 september gemaakt werden. Auto’s en vrachtwagens staan er voor de grens in een lange rij aan te schuiven. Volgens Maxar zou het om een file van 16 kilometer gaan en loopt “de file waarschijnlijk verder naar het noorden van het afgebeelde gebied.”

(Lees verder onder de foto’s)

© AP

© via REUTERS

© via REUTERS

Op andere beelden, die gemaakt werden op 23 september, is te zien hoe ook aan de Mongoolse grens, in het stadje Kjachta, het aantal voertuigen aangroeit.

© AP

(sgg)