Details over horrornacht van Mathieu van der Poel lekken uit: meisjes maakten video’s, “hij achtervolgde hen tot in hun kamer”

Er circuleren momenteel video’s op het internet, waarbij een van de tienermeisjes (13) het incident in het Novotel Brighton Resort filmt en de andere twee (14 en 12) “knock and run” spelen met de hotelkamer van Van der Poel. Of beter: mogelijk Van der Poel. De beelden (die we hier niet delen wegens de minderjarigheid van de meisjes) zijn namelijk zo onscherp, dat de Nederlander nauwelijks te herkennen is. Maar wielerjournalist Thijs Zonneveld twijfelt er intussen niet meer aan dat het beelden zijn van die bewuste nacht.

De oudste van de meisjes vertelt aan Het Algemeen Dagblad dat ze geen weet hadden van het feit dat er een wielrenner tegenover hun kamer sliep. Hun ouders lagen op een aparte kamer, naast hen. Die zouden gedacht hebben dat ze een horrorfilm aan het kijken waren, waardoor ze dus niet ingrepen ondanks het lawaai. De ouders zouden ook weet hebben van het feit dat het jongste meisje wel vaker “knock and run” speelt in hotels. En uit de video die het AD te zien kreeg, blijkt ook dat er niet voor de eerste keer op de deur van Van der Poel geklopt werd. Er bestaat ook een video van de ruzie achteraf, met de ouders van de meisjes erbij.

“Voor jullie is dit een spelletje, maar ik heb een belangrijke wedstrijd morgen”, zou Van der Poel gezegd hebben. Hij zou de ouders ook duidelijk gemaakt hebben dat de meisjes hem al meermaals gestoord hebben, maar veel meer dan scheldwoorden krijgt hij niet als antwoord én het verwijt dat hij een klap uitgedeeld zou hebben. Daarop ontstaat volgens het AD een discussie waarbij een vrouw tegen Van der Poel zegt dat hij hen bedreigd heeft. “Moet je de politie bellen en ze erover vertellen”, zou de Nederlander geantwoord hebben.

Achtervolging

In Australië zijn ze intussen de documenten die gebruikt werden tijdens de rechtszaak op het spoor gekomen. Daarin wordt beschreven hoe het incident in het hotel zich afgespeeld zou hebben.

De meisjes klopten rond 22u40 verschillende keren op de deur van hotelkamer 930, die van Van der Poel die recht over de kamer van de tieners lag. Daarna liepen ze telkens terug hun kamer in. “Hij wachtte tot de slachtoffers nog eens op zijn deur zouden kloppen en achtervolgde hen vervolgens tot in hun kamer”, staat er geschreven. In die achtervolging zou een van de meisjes in een hoek gaan zitten zijn en beginnen wenen zijn met haar handen voor haar gezicht.

Van der Poel zou dat meisje vastgepakt hebben bij haar beide armen, erin geknepen hebben en haar tegen een muur geduwd hebben om vervolgens tegen haar te schreeuwen. Het meisje zou in dat tumult een lichte brandwond opgelopen hebben aan haar elleboog en roodheid op haar linkerarm. Een tweede meisje zou daarna de kamer hebben willen verlaten, waarna Van der Poel ook haar tegen een muur duwde met beide handen.

“Het meisje viel op de grond, waarna de beschuldigde de kamer verliet en naar zijn eigen kamer ging”, klinkt het. De politie kwam daarna ter plekke, waarna Van der Poel toegaf dat hij de meisjes achtervolgd had en tegen hen geroepen had.

Van der Poel werd maandag veroordeeld tot het betalen van een boete van 1.500 Australische dollar (zo’n 1.000 euro). Hij is daartegen in beroep gegaan, maar mocht wel het land verlaten en zou vandaag landen in Brussel. Van der Poel zou Australië drie jaar lang niet meer binnen mogen.