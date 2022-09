Zlatan Ibrahimovic deelt beelden van acteerdebuut in nieuwe ‘Asterix’-film (en nog nooit eerder geziene tattoos)

De Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic zal te zien zijn in de nieuwe Asterix-film. Dat blijkt uit de eerste beelden van Asterix & Obelix: the middle kingdom. De film wordt volgend jaar in februari in de zalen verwacht.

Trouwe lezers van de stripreeks Asterix weten dat de makers graag een loopje nemen met de historische waarheid. De Galliërs botsen al eens op dubbelgangers van The Beatles of Sean Connery. Die lijn trekken de filmmakers graag door. En dus zal voetbalicoon Zlatan Ibrahimovic een cameo maken in Asterix & Obelix: the middle kingdom. De Zweedse spits zal een Romeinse gladiator met de naam Caius Antivirus spelen. De voetballer maakte het nieuws van zijn acteerdebuut zelf bekend door de trailer op sociale media te plaatsen.

De 40-jarige Zlatan is tegenwoordig actief als aanvaller van AC Milan, maar was een tijdlang de sterspeler van Paris Saint-Germain. ‘Vive la France’, schrijft hij bij zijn bericht op Twitter. Zijn optreden in de Asterix-film bevestigt zijn status als lieveling van Frankrijk. De stripreeks en bijhorende films worden door onze zuiderburen gezien als nationaal erfgoed (al hebben de Franse auteurs Albert Uderzo en René Goscinny elkaar in Brussel leren kennen). Zo vindt u dicht bij Parijs ook het Parc Astérix, een pretpark dat gebaseerd is op de Gallische stripheld.

Frans filmtalent

Zlatan zal in de film acteren naast de crème de la crème van de Franse film. Op de regisseursstoel zit Guillaume Canet, die ook de hoofdrol voor zich zal nemen. Zijn compagnon Obelix wordt gespeeld door Gilles Lelouche, die het stokje overneemt van éminence grise Gérard Depardieu. Vincent Cassel leent zijn karakterkop aan de norse Romeinse keizer Caesar, terwijl Marion Cotillard in de huid kruipt van Cleopatra. Zelfs de Belgische zangeres Angèle zal even te zien zijn in de film.

Ibrahimovic is niet de eerste voetballer die in de filmreeks te zien zal zijn. Op het einde van Asterix en de Olympische Spelen uit 2008 dook Zinédine Zidane op. In die film kon u ook F1-piloot Michael Schumacher en NBA-speler Tony Parker spotten. De vierde Asterix-film wordt verwacht in februari 2023.

Tussendoor verscheen op Instagram ook een opvallende foto van Ibrahimovic. Meer bepaald van zijn achterwerk. De Zweedse spits is in volle revalidatie en onderging een soort naaldentherapie. En zo toonde hij meteen tot nu toe ongeziene tattoos.