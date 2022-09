Britse krijgsgevangene in Oekraïne moest als marteling non-stop naar ABBA luisteren: “De hel op aarde”

Shaun Pinner (48) werd in april gevangengenomen in Marioepol. Tijdens zijn zes maanden lange gevangenschap werd hij meermaals gedwongen om onophoudelijk naar ABBA te luisteren, aldus de man. “Het was de hel op aarde”, zegt Pinner, die donderdag werd vrijgelaten na een gevangenenruil. “‘Mamma Mia’ stond regelmatig op repeat. En ik had al een hekel aan ABBA.” Ook nummers van Cher en metalband Slipknot werden gebruikt om zijn wil te breken.

Pinner werd ook meermaals geëlektrocuteerd, gestoken en in elkaar geslagen. Hij was ook meermaals het slachtoffer van nep-executies, en moest al die maanden overleven op oud brood en smerig water.