‘De Warmste Week’ vindt plaats in het Stadspark van Hasselt: “We zijn heel fier”

Vanochtend is in het Hasseltse Stadspark de actieperiode voor ‘De Warmste Week’ op gang getrokken door VRT-presentatrice Siska Schoeters en de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput. Dit tijdens een live-uitzending op Eén, VRT MAX, Studio Brussel en MNM. Wereldkampioen en Vuelta-winnaar Remco Evenepoel schenkt alvast zijn rode trui ten voordele van de actie.

Het Stadspark van Hasselt wordt in de week voor Kerstmis het decor voor De Warmste Week. Vanaf nu kan iedereen acties registreren en zo geld inzamelen voor het DWW Fonds bij de Koning Boudewijnstichting. Dat steunt dit jaar projecten die werken rond kansarmoede. “We zijn fier dat het Stadspark het kloppend hart vormt voor dit initiatief”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “Vanuit deze centraal gelegen locatie vlammen alle Hasselaren voor kansen en tegen kansarmoede.”

Uniek truitje van Evenepoel

De jury selecteerde 270 projecten rond het centrale thema kansarmoede. De projecten zetten onder meer in op het toegankelijker maken van sport, werk, voeding, vrije tijd en een groene en gezonde omgeving. De volledige lijst met projecten is terug te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting. De allereerste actie dit jaar is er eentje van Remco Evenepoel: de wereldkampioen en Vuelta-winnaar schenkt zijn rode leiderstrui uit de Vuelta weg ten voordele van De Warmste Week. Via een sms met als boodschap REMCO naar 4342 maak je kans op dit unieke truitje en steun je meteen de projecten van De Warmste Week. De opbrengst gaat integraal naar het DWW Fonds. “In een winter die voor velen kouder gaat aanvoelen, zal de hartverwarmende vrijgevigheid van miljoenen Vlamingen extra deugd doen”, zegt Brieuc Van Damme, CEO van de Koning Boudewijnstichting. “Je inzetten voor De Warmste Week en zo kansen geven aan wie het hard nodig heeft, is nog nooit zo belangrijk geweest. We zijn vereerd dat de Koning Boudewijnstichting die solidariteit mee in goede banen mag helpen leiden.”

Remco Evenepoel schenkt zijn rode trui uit de Vuelta ten voordele van ‘De Warmste Week’ — © VRT

Live-optredens

Van maandag 19 tot en met zaterdag 24 december kan je luisteren naar De Warmste Radio op Studio Brussel en MNM, live vanuit het Hasseltse Stadspark. Luisteraars kunnen plaatjes aanvragen en getuigen over hun acties. Om van Hasselt helemaal de warmste plek te maken zijn er elke avond optredens. Dit jaar keren ook de Warmathons terug, de grootste en meest solidaire sportevenementen van het jaar. In verschillende steden verspreid over heel Vlaanderen en Brussel kan je lopen of stappen voor De Warmste Week.

Acties registreren om geld in te zamelen kan op www.dewarmsteweek.be