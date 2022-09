Kerstmarkt zoekt standhouders

Leopoldsburg

Ook dit jaar vindt de traditionele kerstmarkt opnieuw plaats in het centrum van Leopoldsburg, op zondag 11 december. Heel wat kraampjes verwennen je met hartverwarmende lekkernijen en inspirerende spulletjes voor onder de kerstboom.

Heb je zelf ook nog wat lekkers in de aanbieding of geschenken die niet mogen ontbreken op het kerstfeest? Aarzel dan niet en schrijf je in als standhouder op de kerstmarkt.

Voor inschrijvingen en bijkomende informatie kan je tot en met 20 november terecht bij organisator Daisy Albert, tel. 0475 97 39 93 of daisy.albert1@telenet.be.